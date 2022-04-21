Kaçış'ın Yıldızı Engin Akyürek'in Sevgilisi Kim? Bomba İddia

ANKARA (Snob Magazin) - Merakla beklenen 'Kaçış' adlı dizinin setinden ilk kareler yayınlandı.

14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan Disney+ ilk Türk dizisi 'Kaçış' setinden paylaşılan ilk fotoğraflar, dizinin hikayesinin yanı sıra aksiyon dolu güçlü atmosferi ile de merak uyandırdı.

Dizide Engin Akyürek'in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Sosyal medyaya damga vuran fotoğraflar sonrası Engin Akyürek'in özel hayatı araştırılmaya başlandı.

Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen sosyal medyada sürekli gündem olan oyuncu Engin Akyürek'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

SEVGİLİSİ KİM?

Akyürek'in bir süredir herkesten sır gibi sakladığı sevgilisiyle mutlu bir birliktelik sürdüğü öne sürüldü.

İkilinin, Ankara'da tanıştıkları ve evlenme kararı aldıkları takdirde nikahı Ankara'da yapacakları iddia edildi.

Engin Akyürek'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir. ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.

Akyürek, son olarak 'Sefirin Kızı'nda rol almıştır. 2022 yılında 'Kaçış' dizisiyle ekranda olacak.

KAÇIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek'in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

KAÇIŞ KONUSU NEDİR?

Kaçış; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan Kaçış Disney+'ta yayınlanacak.

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