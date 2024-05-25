İTÜ Stadyumu'nda Nihan Akın konseri

İTÜ Stadyumu'nda binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen konserde "Nihan Akın"; muhteşem repertuarı ve enerjisiyle yağan yağmura aldırmadan unutulmaz bir performans sergiledi.

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümünü birincilikle kazanan nadir yeteneklerden biri olan "Nihan Akın"; yıllar sonra kendi üniversitesinde sahne almaktan duyduğu gururu ve mutluluğu seyircilere hissettirdi.

Sahnedeki kusursuz performansıyla defalarca alkışlanan "Nihan Akın", öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Geceye renk katan diğer isimler arasında Mfö ve Ozan Ünlü de vardı. "Nihan Akın" aynı zamanda ilk prodüktörü Fuat Güner ile yıllar sonra aynı sahnede olmanın tarifsiz heyecanını yaşadı.

Mfö, efsane şarkılarıyla öğrencilerin ruhuna dokunurken, Ozan Ünlü'de sahnedeki güçlü enerjisi ve etkileyici sesiyle izleyicileri coşturdu.