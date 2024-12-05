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İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba

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Bir mekan çıkışı görüntülenen ve alkolü fazla kaçırdığı gözlenen ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen muhabirlerden birinin Hasan Can Kaya çıkışı karşısında verdiği tepkiyle adından söz ettirdi.

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu. Bir mekan çıkışı görüntülenen İrem Derici'yi yardımcısı arabaya bindirmek istedi ama araca binmeden muhabirlerle sohbet etmeyi tercih etti.

"BENİ BİRİYLE YAKIŞTIRIN"

"Beni biriyle yakıştırın ve haber yapın tamam mı?" diyen İrem Derici Hasan Can yakıştırmasını duyunca kendini tutamadı. Muhabirin "Hasan Can Kaya" demesi üzerine Derici "Allah belanı vermesin" diyerek kızdı. İrem Derici bu tepkisi ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Derici daha sonra ise arabasına bindi ve oradan uzaklaştı.

İşte o anlardan kareler;

İrem Derici'nin zor anları! Hasancan Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba

İrem Derici'nin zor anları! Hasancan Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba

İrem Derici'nin zor anları! Hasancan Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba

İrem Derici'nin zor anları! Hasancan Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba

İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Han:

hasan can mıdır nedir, bu terbiyesizi haber diye çıkarmayın buraya ya

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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Yaşadıkları hayata bak rezillik resmen

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Haber YorumlarıJY:

ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMUYOR NAMUSSUZ AMA HAYATDA ONSUZ ÇEKİLMİYOR, HAYATIN TUZU BİBERİ TADI OLUYOR.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Hasan Can resmen soytarılık yapıyor ama insanlar şov sanıyor.

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Muhabirin sorduğu soruya bak! Yakışıklı ve kaslı mı olsun? AĞAĞAĞAĞAĞAĞAĞAĞAA

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Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

İrem derici pilot olmuş

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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