Binlerce kişi Azem'in peşinde

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, üçüncü sezonunun tanıtımı için hazırladığı 'kayıp aranıyor' afişleriyle büyük bir merak yarattı. Afişler sokaklara asılırken, birçok kişi bunu gerçek bir kayıp ilanı sanarak 13 bin 300 kez arama yaptı.

KANAL D'nin perşembe günü üçüncü sezonuyla ekran macerasına devam edecek İnci Taneleri, bu kez sıra dışı bir tanıtım çalışmasıyla gündeme geldi. Dizide kayıp olan Azem karakteri için hazırlanan "kayıp aranıyor" afişlerinin sokaklara asılması, izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

'KAYIP ARANIYOR' İLANI GERÇEK SANILDI

Sokaklarda görülen ve üzerinde Azem'in fotoğrafı ile bir telefon numarası bulunan afişler, birçok kişi tarafından gerçek bir kayıp ilanı sanıldı. Gizemi artıran bir başka unsur kayıp ilanındaki telefon oldu. 0212 706 95 80 numaralı hattı arayanları, dizinin sevilen karakterlerinden İzzet'in anonsu karşıladı. 'Alo Mısır Palas, buyurun, İnci Taneleri üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de' sözleriyle açılan telefonda, izleyiciler bu kez bizzat dizinin dünyasına davet edildi. İzzet'in sesinden gelen anons, merakı daha da artırdı.

13 BİN 300 KİŞİ ARADI

Afişlerde yer alan telefon numarası 13 bin 300 kişi tarafından arandı. Bu sayı, tanıtımın ne kadar etkili ve inandırıcı olduğunu gözler önüne serdi.

SANAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çarpıcı tanıtım çalışması sanal medyada da geniş yankı buldu. İzleyiciler, 'Gerçek sandık', 'Bu kadar insanın araması şaşırtıcı değil' şeklinde yorumlarda bulundu.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

