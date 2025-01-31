İnci Taneleri'nde duygulandıran Ferdi Tayfur sahnesi

' İnci Taneleri'nde, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur anıldı. İnci Taneleri'nde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem'e sürpriz bir doğum günü partisi yapıldı ve en anlamlı hediye Piraye'den geldi. Piraye, daha önceki bölümlerde Azem'in söylediği 'Hatıran Yeter' şarkısının yer aldığı Ferdi Tayfur'un 'Hoşçakal' albümünü hediye etti.

AZEM'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

BKM imzalı yapımın son bölümünde Nergis, Azem'e sürpriz bir doğum günü partisi yaptı. Doğum günü partisinde duygulandıran anlar yaşandı.

FERDİ TAYFUR KASETİNİ HEDİYE ETTİ

Dizide, kaybettiğimiz efsane sanatçı Ferdi Tayfur anıldı. Piraye, Ferdi Tayfur'un 'Hoşçakal' adlı kasetini "Hatıran Yeter'i ilk bu kasette söylemiş" diyerek Azem'e hediye etti. Azem Hoca, "Çok güzel bir hediye" şeklinde karşılık verdi. Duygulandıran sahne sosyal medyada çok konuşuldu.