İnci Taneleri dizisinin sezon final tarihi belli oldu
İnci Taneleri dizisi, hapishaneden çıkan Azem adlı idealist öğretmenin ailesini bir araya getirme mücadelesini anlatıyor. Dizi, 17. bölümde sezon finali yapacak ve 30 Mayıs Perşembe akşamı tatile girecek.
"İnci Taneleri" dizisi perşembe günleri Kanal D'de seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Şenol Sönmez'in yönettiği dizinin sezon final tarihi belli oldu.
Hapishaneden çıkan Azem adlı idealist öğretmenin ailesini bir araya getirme mücadelesini anlatan dizi 17. bölümde sezon finali yapacak.
30 Mayıs Perşembe akşamı tatile girecek olan dizinin Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'tan oluşan ekibine "Nehir" rolüyle Sera Kutlubey katılmıştı.