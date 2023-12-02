İlyas Salman: Ben Allah'ın, peygamberin, dinin ticaretini yapanları sevmiyorum

Salman " Ben Allah'ın, peygamberin, dinin ticaretini yapanları sevmiyorum" dedi.

DurakMedya'da yer alan habere göre geçtimiz günlerde Cumhurbaşkanına hakaret' davası yüzünden hakim karşısına çıkan ünlü oyuncu İlyas Salman hakkında çıkan dinsiz iddialarına cevap verdi.

Berberinde traş olurken konuşan ünlü oyuncu "Ben Allah'ın, peygamberin, dinin ticaretini yapanları sevmiyorum. Allah'ın kendisine değil, onun ticaretini yapanlara karşıyım." dedi.