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İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi
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Bir döneme damga vuran İnce İnce Yasemince'de "İtilmiş ile Kakılmış" karakterleriyle milyonların sevgilisi olan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey çiftinden üzen haber geldi. Gözlerden uzak bir yaşam süren usta tiyatrocu İlyas İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildiği ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

  • İlyas İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildi.
  • İlyas İlbey hastaneye yatırıldı ve tedavi sürecine alındı.
  • Kızı Eylül İlbey, babasının durumu için dua istedi.

Türkiye'nin unutulmaz komedi ikililerinden biri olan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey çifti, uzun süredir sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Ancak usta sanatçı İlyas İlbey'in son dönemde yaşadığı sağlık sorunları magazin gündemine bomba gibi düştü.

BÖBREĞİNDE TİMÖR TESPİT EDİLDİ

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden 74 yaşındaki usta tiyatrocudan gelen son haberler sevenlerini derinden üzdü. Yapılan tetkikler sonucunda İlyas İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildiği açıklandı. Usta sanatçının derhal hastaneye yatırıldığı ve doktor gözetiminde yoğun bir tedavi sürecine alındığı öğrenildi.

"HASTANEDEYİZ, DUA BEKLİYORUZ"

Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından Sözcü Gazetesi'ne konuşan İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın çiftinin kızları Eylül İlbey, babasının son durumu hakkında bilgi verdi. Babasının tedavisinin hastanede sürdüğünü belirten Eylül İlbey, sanatçının sevenlerinden dua isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hâlâ hastanedeyiz, tamamen toparlayana kadar da kalacağız. İnşallah her şey yoluna girecek."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Allah sifa versin insallah.. Bizleri guldurdunuz Allah da sizi guldursun

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