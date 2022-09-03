İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini paylaştı

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünyaevine giren ve bu evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyordu. Dün bir konserde görüntülenen ünlü oyuncu, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu belirtti.