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İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini paylaştı

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İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini paylaştı

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünyaevine giren ve bu evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyordu. Dün bir konserde görüntülenen ünlü oyuncu, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu belirtti.

Mutlu evlilikleri magazin camiasında hayli takdir gören ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Şu sıralar yeniden hamilelik heyecanı yaşayan Kaya, arkadaşı Selin Şekerci ile birlikte Harbiye Açıkhava'daki Melike Şahin konserine gitti.

KIZ BEBEK BEKLİYOR

Ünlü oyuncu burada karşılaştığı basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini de ilk kez basın mensuplarıyla paylaştı. Buna göre ünlü oyuncunun kız bebek beklediği öğrenildi.

İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini paylaştı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Melike Şahin Hazal Kaya Bebek Magazin Haberler

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