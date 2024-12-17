İbrahim Tatlıses'ten Polat Yağcı'yı duygulandıran sözler

Yapımcı Polat Yağcı, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı. Geceye katılan ünlü isimler arasında İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Yavuz Bingöl ve Nilgün Belgün de vardı. İbrahim Tatlıses, yaşadığı zor günleri anlatarak Yağcı'ya "Hayata küsmüştüm. Şarkı söylemeye utanıyordum. Beni hayata döndürdün. Sana evlat dedim, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tatlıses'in sözleri karşısında duygulanan Yağcı, "Sürpriz doğum günü yapmışlar. Hem yeni yaşımı hem yeni yılı kutladık" dedi.