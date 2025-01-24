Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

İbrahim Tatlıses ile kızı Elif Ada Bodrum'da hasret giderdi! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile Bodrum'da bir araya geldi. Elif Ada'nın babasıyla olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile Bodrum'da buluştu. Elif Ada, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İbrahim Tatlıses, 2011 - 2013 arasında evlilik yaşadığı Ayşegül Yıldız ve bu evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada ile Bodrum'da hasret giderdi.

"AİLECEK ÇOK GÜZEL BİR KAHVALTI ETTİK"

Elif Ada Tatlıses, babasının ziyaretinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak "Bodrum'un güzel havasında ailecek çok güzel bir kahvaltı ettik" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses ile kızı Elif Ada Bodrum'da hasret giderdi! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Elif Ada'nın paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Takipçiler, fotoğraflara "Maşallah çok güzel", "Gözleri babasına, benziyor ama güzelliğini anneden almış", "Babasının kopyası" gibi yorumlar geldi.

İbrahim Tatlıses ile kızı Elif Ada Bodrum'da hasret giderdi! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses ile kızı Elif Ada Bodrum'da hasret giderdi! Benzerlikleri görenleri şaşırttı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

en azından buna sahip çıkmış

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

benzeyecek tabi babası bunda haber yapacak ne var ki

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Tatlıses tabakta bir tek zeytinlere dokunmamış.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkop Sanayi Sitesi:

Sen Mahsun'un yanına bile yaklaşamazsın..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamOsmanli:

Çokmu anormal benzemesi ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSirvan:

Kızlar babalarına çok düşkün babalar da nazlı kızlarına çok bağlı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Eski Fifth Harmony üyesi Camila Cabello, boş tribünlere konser verdi

Boş tribünlere konser verdi!
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili net mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.