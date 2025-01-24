İbrahim Tatlıses ile kızı Elif Ada Bodrum'da hasret giderdi! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile Bodrum'da buluştu. Elif Ada, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İbrahim Tatlıses, 2011 - 2013 arasında evlilik yaşadığı Ayşegül Yıldız ve bu evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada ile Bodrum'da hasret giderdi.

"AİLECEK ÇOK GÜZEL BİR KAHVALTI ETTİK"

Elif Ada Tatlıses, babasının ziyaretinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak "Bodrum'un güzel havasında ailecek çok güzel bir kahvaltı ettik" notunu düştü.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Elif Ada'nın paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Takipçiler, fotoğraflara "Maşallah çok güzel", "Gözleri babasına, benziyor ama güzelliğini anneden almış", "Babasının kopyası" gibi yorumlar geldi.