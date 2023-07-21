Hilal Özdemir'in oğlu Ada Hazım Körmükçü, sosyal medyada ilgi odağı oldu
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Şarkıcı Hilal Özdemir ve oyuncu Hazım Körmükçü'nün 19 yaşındaki oğlu Ada Hazım Körmükçü, babasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Konservatuvarda sahne sanatları okuyan Körmükçü, ailesi sebebiyle müziğe ilgisi olsa da asıl hedefinin oyunculuk olduğunu söylüyor.
Hilal Özdemir'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ada Hazım Körmükçü, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Hilal Özdemir ile Hazım Körmükçü'nün oğlu Ada Hazım Körmükçü, babasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor.
Konservatuvarda sahne sanatları okuyan Körmükçü, asıl hedefinin oyunculuk olduğunu söylüyor.
Şarkıcı Hilal Özdemir ve oyuncu Hazım Körmükçü'nün 19 yaşındaki oğlu Ada Hazım Körmükçü, anne ve babasının izinden gitmeye karar verdi.
Konservatuvarda sahne sanatları okuyan Körmükçü, ailesi sebebiyle müziğe ilgisi olsa da asıl hedefinin oyunculuk olduğunu söyledi.