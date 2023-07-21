Hilal Özdemir'in oğlu Ada Hazım Körmükçü, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Şarkıcı Hilal Özdemir ve oyuncu Hazım Körmükçü'nün 19 yaşındaki oğlu Ada Hazım Körmükçü, babasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Konservatuvarda sahne sanatları okuyan Körmükçü, ailesi sebebiyle müziğe ilgisi olsa da asıl hedefinin oyunculuk olduğunu söylüyor.