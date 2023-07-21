Üye Girişi
Haberler

Hilal Özdemir'in oğlu Ada Hazım Körmükçü, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Magazin Haberleri

Şarkıcı Hilal Özdemir ve oyuncu Hazım Körmükçü'nün 19 yaşındaki oğlu Ada Hazım Körmükçü, babasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Konservatuvarda sahne sanatları okuyan Körmükçü, ailesi sebebiyle müziğe ilgisi olsa da asıl hedefinin oyunculuk olduğunu söylüyor.

Hilal Özdemir'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ada Hazım Körmükçü, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Hilal Özdemir ile Hazım Körmükçü'nün oğlu Ada Hazım Körmükçü, babasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

Konservatuvarda sahne sanatları okuyan Körmükçü, asıl hedefinin oyunculuk olduğunu söylüyor.

Şarkıcı Hilal Özdemir ve oyuncu Hazım Körmükçü'nün 19 yaşındaki oğlu Ada Hazım Körmükçü, anne ve babasının izinden gitmeye karar verdi.

Konservatuvarda sahne sanatları okuyan Körmükçü, ailesi sebebiyle müziğe ilgisi olsa da asıl hedefinin oyunculuk olduğunu söyledi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Hazım Körmükçü Hilal Özdemir Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title