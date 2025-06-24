Heidi Klum'dan üstsüz paylaşım

Dünyaca ünlü model ve televizyon yıldızı Heidi Klum, Instagram Stories üzerinden paylaştığı cesur bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. 52 yaşındaki Klum, prova sırasında çekildiği anlaşılan karede, yalnızca külotlu çorap giyerken bir eliyle göğsünü kapatarak poz verdi. Arka planda yer alan askılık ve kıyafetler, fotoğrafın bir giyim denemesi sırasında çekildiğini gösterdi.

Klum'un Prenses Leia tarzı saç modeliyle verdiği poz, takipçileri tarafından hem estetik hem de cesur bulundu. Modelin fit vücudu ve özgüvenli duruşu dikkat çekerken, bu kare son dönemde sıkça paylaştığı iddialı pozların arasına eklendi.

Öte yandan Klum'un bu son paylaşımı, geçtiğimiz aylarda kızı Leni Klum ile birlikte yer aldığı iç çamaşırı kampanyasına yönelik gelen eleştirilerin ardından geldi. Kampanya, bazı kesimlerce fazla cesur bulunarak tartışmalara yol açmıştı.