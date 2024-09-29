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Hazar Ergüçlü, Dilber Karakterini Anlattı: 'Her Felaketten Sonra Şaka Yapabiliriz'

Hazar Ergüçlü, Dilber Karakterini Anlattı: 'Her Felaketten Sonra Şaka Yapabiliriz'
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İnci Taneleri dizisinin oyuncusu Hazar Ergüçlü, Dilber karakteri ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Dilber'in başına gelen zorluklarla dalga geçebilme becerisinin kendisine öğrettiklerinden bahsetti. Ayrıca acının insana kattığı merhamet ve hayatı sevebilme yetilerini de vurguladı.

İNCİ Taneleri'nin başarılı oyuncusu Hazar Ergüçlü, Dilber'i anlattı. Dilber'i çocuksu bulduğunu belirten Ergüçlü, "Dilber, başına ne gelirse gelsin her an kendinle dalga geçebileceğini öğretti bana. Her felaketin beş dakika sonrasında şakasını yapabiliyor. Ancak yetişkin olmayan bir insan bu kadar esnek olabilir" dedi.

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, yeni sezonu ile yakında Kanal D'de ekrana gelecek. En az hikayesi kadar karakterleri ile de çok konuşulan dizide Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü, oynadığı karakteri anlattı.

'OYUNCULUĞUNU AÇAN BİR SET'

Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'ni 'Oyunculuğunu açan bir set' olarak niteledi. Seti çok sevdiğini, Yılmaz Erdoğan ile oynarken çok şey öğrendiğini kaydeden Ergüçlü, "Çok uzun sürede, uğraşarak ulaşacağım iki kelimelik cümleye o beni 'Tak' diye getiriyor. Çünkü yıllar önce onu çözmüş zaten" dedi.

'KENDİSİYLE DALGA GEÇİYOR'

Ergüçlü, Dilber'e hayat verirken birçok şeyi de öğrendiğini vurgulayarak "Kendine harika sahip çıkıyor, her adımını savunuyor. Kendimle ilgili de çok şey öğreniyorum Dilber'e bakarken. Dilber, çocuksu bir karakter. Başına ne gelirse gelsin her an kendinle dalga geçilebileceğini öğretti bana. Her felaketin beş dakika sonrasında şakasını yapabiliyor. Ancak yetişkin olmayan bir insan bu kadar esnek olabilir" yorumunda bulundu.

'ACIYA RAĞMEN HAYATI SEVMEK'

Geçen yıl babasını kaybeden Ergüçlü, ölümün insanı değiştirdiğini söyledi. Ergüçlü, daha merhametli bir insana dönüştüğünü belirterek "Acıya rağmen hayatı sevebilme, yaşadığından zevk alabilme, toleranslı olabilme gibi birtakım yetileri kazandığım bir dönemdeyim" ifadelerini kullandı.

İnci Taneleri yeni sezonda da Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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