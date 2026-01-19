Hayrettin'e büyük şok: Kadıköy Boğası, mikrofonu fırlatıp salonu terk etti
Hayrettin'in programında eline yanlışlıkla tükürülmesine tepki gösteren Kadıköy Boğası, mikrofonu fırlatıp salonu terk etti; yaşanan gerginlik salondaki izleyiciler tarafından kayda alındı.
Hayrettin'in programında yaşanan bir olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Program sırasında Kadıköy Boğası'nın eline yanlışlıkla tükürülmesi üzerine yaşanan gerginlik, salonu terk etmesiyle sonuçlandı.
HAYRETTİN'İN SÖZLERİ GERİLİMİ AZALTMADI
Kadıköy Boğası'nın tepkisi karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hayrettin, "Sabahtan beri burada ağzımıza o..ruyorsun bir şey demiyoruz. Özür dilerim, sileyim mi?" diyerek durumu yumuşatmaya çalıştı ancak bu sözler Kadıköy Boğası'nı sakinleştirmedi.