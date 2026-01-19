Haberler

Hayrettin'e büyük şok: Kadıköy Boğası, mikrofonu fırlatıp salonu terk etti

Hayrettin'e büyük şok: Kadıköy Boğası, mikrofonu fırlatıp salonu terk etti
Güncelleme:
Hayrettin'in programında eline yanlışlıkla tükürülmesine tepki gösteren Kadıköy Boğası, mikrofonu fırlatıp salonu terk etti; yaşanan gerginlik salondaki izleyiciler tarafından kayda alındı.

  • Kadıköy Boğası, Hayrettin'in programında eline yanlışlıkla tükürülmesi üzerine mikrofonu fırlatıp salonu terk etti.
  • Hayrettin, Kadıköy Boğası'na 'Sabahtan beri burada ağzımıza o..ruyorsun bir şey demiyoruz. Özür dilerim, sileyim mi?' dedi.

Hayrettin'in programında yaşanan bir olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Program sırasında Kadıköy Boğası'nın eline yanlışlıkla tükürülmesi üzerine yaşanan gerginlik, salonu terk etmesiyle sonuçlandı.

HAYRETTİN'İN SÖZLERİ GERİLİMİ AZALTMADI

Kadıköy Boğası'nın tepkisi karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hayrettin, "Sabahtan beri burada ağzımıza o..ruyorsun bir şey demiyoruz. Özür dilerim, sileyim mi?" diyerek durumu yumuşatmaya çalıştı ancak bu sözler Kadıköy Boğası'nı sakinleştirmedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSoner tekin:

iyice havalar girdi çakma boğa

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTayfun karadağ:

Haber yapmak için haber yapmayın kardeşim mikrofonu koymuş elini yıkamaya gitmiş

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

