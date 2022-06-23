Hayko Cepkin, konserde kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte düştü
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Başarılı şarkıcı Hayko Cepkin, Samsun'da verdiği konserde direk dans yapan dansçısını kucağına almak isterken yere kapaklandı. İkili düştüğü anlar ise anbean kameralara yansıdı.
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, geçtiğimiz günlerde Samsun'da düzenlenen Atakum Müzik Festivali'nde sahne aldı. Şarkılarının yanı sıra dans gösterisi yapmak isteyen Cepkin, talihsiz bir kaza yaşadı.
DANSÇISIYLA YERE KAPAKLANDI
Binlerce kişinin önünde konser veren şarkıcı, sahnede direk dansı yapan dansçısını taşımak isterken dengesini kaybetti. Dansçısını tek eliyle omzuna almaya çalışan Cepkin, ağırlığı taşıyamayınca genç kadınla birlikte yere kapaklandı. Hayko ve dansçısının düştüğü anlar ise bir seyirci tarafından saniye saniye kaydedildi.