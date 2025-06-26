Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu: Gelecek yıl Ulus pavyonundayım

Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu: Gelecek yıl Ulus pavyonundayım
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Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu: Gelecek yıl Ulus pavyonundayım
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Türk rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent'e sahne aldığı bir düğünde para atıldı. Şarkı söylerken sahneye para saçan kişiye şaka yollu takılan Haluk Levent, "Baba, yarın Twitter'da ben bittim. Hayır, benim 1 yıl sonra Ulus pavyonlarına düşeceğim söyleniyor. Baba ne yapıyorsun baba? Baba Allah'ına kurban. Yarın EFT yapabilirsin, problem yok" tepkisini gösterdi.

Anadolu Rock müziğinin öncü ismi Haluk Levent, bir düğünde sahne aldı. Coşku dolu bir atmosferde geçen düğünde Haluk Levent şarkı söylerken davetlilerden biri sahneye para saçtı.

Sahneye para saçılmasına tepki gösteren Haluk Levent, " Baba, yarın Twitter'da ben bittim. Hayır, benim 1 yıl sonra Ulus pavyonlarına düşeceğim söyleniyor. Baba ne yapıyorsun baba? Baba Allah'ına kurban. Yarın EFT yapabilirsin, problem yok. Baba ne yaptın ya? Servet abi? Çocuklar toplayın bunları. Oğlum ben çalamam burada. Bugün işte, dostlarımın yanına gele gele, daha gelecek yıl bu aylarda Ulus pavyonundayım." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Kendini layık gördüğü yer orası biz ne yapalım elden birşey gelmez

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