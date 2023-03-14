Haluk Bilginer... SAHNEDE FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI!

Usta oyuncu Haluk Bilginer, sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Ekip arkadaşları, Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını belirtti.

Sağlık durumu iyi

68 yaşındaki Haluk Bilginer'in müşahede altında olduğu ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer'in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım.

Kendisine acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.