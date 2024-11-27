Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği gerekçesiyle verilen ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı kaldırıldı. Kararın ardından, geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra kapattığı sosyal medya hesabını yeniden açan şarkıcı, dikkat çeken bir video yayınladı.

"BU BANA ÇOK BÜYÜK DERS OLDU, TÖVBE"

Videoda, ünlü şarkıcının geçirdiği zor günler nedeniyle oldukça üzgün olduğu gözlemlenirken, kullandığı ifadeler de yaşadığı pişmanlığı gözler önüne serdi.

Serdar Ortaç'ın videodaki sözleri dikkat çekti:

"Bu bana çok büyük bir ders oldu. 30 sene içki içtim, bir gecede karar verip bıraktım. Başıma gelenler herkese ders olsun. Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Serdar Ortaç'ın hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 24 Aralık tarihinde İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Serdar Ortaç'ın ilk duruşma öncesi tensip zaptı ara kararında adli kontrol tedbirinin devamına hükmedilmişti. Ortaç'ın avukatı aracılığıyla mahkemeye yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.