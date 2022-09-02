Gülşen... SORUŞTURMA TAMAMLANDI, İDDİANAME HAZIRLANDI!
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Gülşen ile ilgili iddianame hazırlandı, 'halkı kin ve düşmanlığa' tahrik suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
Önce tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.
48 sayfalık iddianamede Gülşen hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin