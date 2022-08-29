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Gülşen'in Abisinden Açıklama! "tek Kişilik Koğuşta Kalıyor"

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Gülşen'in Abisinden Açıklama! "tek Kişilik Koğuşta Kalıyor"

İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nu, ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti. Ağabeyi Bayraktar, Gülşen'in durumuyla ilgili soruya "Bomba gibi" karşılığını verdi. Bayraktar, Gülşen'in tek kişilik koğuşta kaldığını söyledi.

Gülşen'in tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sabah saatlerinde gelen ağabeyi Özden Bayraktar, ellerinde tatlı paketleriyle girdiği cezaevinde yaklaşık bir saat kaldı.

Sorulara cevap veren ağabeyi, kardeşinin çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Bayraktar, kardeşiyle ilgili "Bomba gibi" yorumu yaparken, kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek "Tek kişilik" dedi.

Edinilen bilgiye göre Bayraktar'ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen'le bir araya gelemediği öğrenildi. Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesine giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi Gülşen Magazin Haberler

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