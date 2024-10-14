Ferdi Tayfur ve Tuğçe Tayfur arasındaki gerilim büyüyor: Babamın oğlu olsa da hesap verecek

Kızı Tuğçe'nin düğününe gitmeyen usta sanatçı Ferdi Tayfur ile kızı arasında sular durulmuyor. Tayfur, kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.

Tuğçe Tayfur da "Tanımadığımız birinin soyadını gasbetmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" diyerek babasının kendisinden 50 milyon dolar istediğini öne sürmüştü.

'KİMSEDEN ALACAK TALEBİMİZ YOK'

Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sosyal medya hesabında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerine karşı 50 milyon TL'lik bir dava açtığımız söylenmiştir ancak bu külliyen yalandır. Böyle bir davamız yoktur. Halkımızın gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam etmektedirler. Dolayısıyla bizim açtığımız dava, yalnızca marka ve patent ile ilgilidir. Herhangi birinden alacak talebimiz bulunmamaktadır. Bu konuda hala kötü bir algı yaratmaya çalışan her iki şahıstan da kanun önünde hesabımızı sormaya devam edeceğiz."

'BABAMIN OĞLU OLSA DA MAHKEMEDE HESAP VERECEK'

Ferdi Tayfur, avukatının açıklamasını "Avukatım gerekli açıklamayı yapmıştır. Bununla birlikte son kez söylemek isterim ki, babamın evladı dahi olsa bu saatten sonra, yargının önünde attığı iftiraların hesabını verecektir. Boş teneke, çok ses çıkartır!" notuyla paylaştı.