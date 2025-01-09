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Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak
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Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından geride bıraktığı miras gündeme gelmiş küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan pay alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Ferdi Tayfur'un avukatı, Tuğçe Tayfur'un mirastan hakkını alacağını söyledi.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur 79 yaşında hayata veda etti. Lüksten ve gösterişten uzak, mütevazı bir yaşam süren arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, geride bıraktığı servet ve yatırımlarının büyüklüğü şaşkınlık yarattı. Ünlü sanatçının; İstanbul, Adana ve Marmaris'te büyük çaplı yatırımların sahibi olduğu ortaya çıktı.

"TUĞÇE HANIM MİRASTAN PAYINI ALACAK"

Usta sanatçının mirası ile ilgili gündeme gelen haberlerin ardından en çok merak edilen konu ise uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan hakkını alıp almayacağıydı. Bir televizyon programına bağlanan Ferdi Tayfur'un avukatı, "Tuğçe Hanım mirastan menedilmedi, mirastan payını alacak. Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor" dedi.

"BABA KIZIN ARASINI O MU BOZDU DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Avukat, Tuğçe Tayfur'un eşiyle ilgili "Ferdi Ağabey'in Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe s*hte, bu sebeple taraflara dava açtım ve aklıma şu geldi. Muhammed Aydın'la ilgili hakkında açılmış çok sayıda d*landırıcılık davaları var. Bu konuda Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum." dedi.

FERDİ TAYFUR'UN YATIRIMLARI VE SERVETİ

1981 yılında Marmaris'te film çeken Tayfur'un, ilçeye olan ilgisi artmış ve yatırım yapma kararı almıştı. Tayfur'un Marmaris'e yaptığı yatırımlar, ticari zekasını da gözler önüne serer nitelikte. Marmaris Manşet gazetesinin haberine göre Tayfur, Marmaris'in İçmeler bölgesinde havuzlu bir villa alarak başladığı yatırımlarına bir yarımada ve çeşitli taşınmazların da sahibi olarak devam etti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Tayfur'un yatırımları bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul'un farklı semtlerinde 6 villa ve 30 daire ile Adana'da 50 daire aldığı öğrenildi. İnşaat sektöründe de önemli ortaklıklara sahip olan Tayfur'un bu alana yaptığı yatırımlarının ayrıntıları ise tam olarak bilinmiyor.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Magazin
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