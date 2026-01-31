Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Ürek'le ilgili işletmeci İzzet Çapa dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çapa, "İnsanda biraz utanma olur. Daha düne kadar sahneye çıkmasına izin vermediğiniz o 'koca yüreği' şimdi timsah gözyaşlarıyla uğurlamak da size yakışırdı." dedi.
- Fatih Ürek 30 Ocak akşamı hayatını kaybetti.
- İzzet Çapa, Fatih Ürek'in vefatı sonrası sosyal medyada 'İnsanda biraz utanma olur' ifadesini kullandı.
- Fatih Ürek'in cenazesi 1 Şubat Pazar günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazından sonra defnedilecek.
15 Ekim 2025'te kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve 107 gün yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek, 30 Ocak akşamı hayatını kaybetti. Şarkıcının vefatı sanat dünyasını ve yakın çevresini yasa boğdu.
"İNSANDA BİRAZ UTANMA OLUR"
Fatih Ürek'in hayatını kaybetmesinin ardından işletmeci İzzet Çapa'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çapa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanda biraz utanma olur. Daha düne kadar sahneye çıkmasına izin vermediğiniz o 'koca yüreği' şimdi timsah gözyaşlarıyla uğurlamak da size yakışırdı." ifadelerini kullandı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Fatih Ürek'in cenazesinin 1 Şubat Pazar günü, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.