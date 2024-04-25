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Faik Öztürk, Alman güzellik markasının tanıtım toplantısına katıldı

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Faik Öztürk, hayat arkadaşı Safiye Soyman'la birlikte Alman güzellik markasının tanıtım toplantısına katıldı. Öztürk, geçirdiği beyin kanaması sonucu felç geçirdiğini ve şu anda fizik tedavi gördüğünü belirtti.

Faik Öztürk, bu sabah hayat arkadaşı Safiye Soyman'la Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu Alman güzellik markasının tanıtım toplantısına katıldı.

20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiğini belirten 62 yaşındaki Faik Öztürk, bu nedenle vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı.

Ankara'da fizik tedavi gören ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade eden Öztürk, 2018 yılında da kalp krizi geçirmiş ve tıkanan beş damarına operasyon yapılmıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Safiye Soyman Faik Öztürk Magazin Güncel Haberler

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