'Evlilik kurumuna esprili yaklaşım' destek buldu

'Ben avrattan korkar mıyım' düeti ile ünlenen Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti Yenikapı'daki Sivas günlerine katılması kamuoyunda geniş yer buldu.

'Ben avrattan korkar mıyım' düeti ile ünlenen Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti Yenikapı'daki Sivas günlerine katılması kamuoyunda geniş yer buldu. Haberlerin ardından Dora ve Ahmet Altınbaşak çiftine iş adamlarından destek geldi.

Evlilik kurumuna ve yaşamına esprili bir yaklaşım göstermek için 'Ben Avrattan Korkar mıyım' şarkısına düet yapan Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti, Yenikapı'da her yıl düzenlenen Sivas Tanıtım günlerine katılmasının ardından haberlerde geniş yer buldu. Bunun üzerine Altınbaşak çiftine iş adamlarından destek sözü geldi. İş adamı Fırat Kaygusuz, Altınbaşak çiftinin klibinin tüm masraflarını karşılayacaklarını ifade etti. - İSTANBUL