Eşref Rüya 12. Bölümde Yine Göz Doldurdu

Eşref Rüya 12. Bölümde Yine Göz Doldurdu
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KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, 12. bölümünde aşk, ihanet ve sürprizlerle dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitledi. Eşref ve Nisan'ın romantik anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizi, izlenme oranlarıyla da zirveye yerleşti.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, aşk ve ihanetin başrolde olduğu 12'nci bölümüyle milyonları yine ekrana kilitledi. Eşref ve Nisan'ın birbirlerine duygularını itiraf edip çiftlik evinde kendilerini aşkın kollarına bıraktıkları diziye, ikilinin misafir olarak katıldıkları düğün sahnesi damga vurdu. Eşref'in zeybek oynadığı, Nisan'ın ise ona eşlik ettiği anlarda romantizm tavan yaptı. Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada en çok etkileşim alan videolar arasına giren sahneye, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu da kayıtsız kalmadı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda, kültürel mirasa katkılarından dolayı dizi ekibine teşekkür edildi.

EŞREF'İN RÜYA'SI ÇIKACAK MI

Çiğdem ve Kadir'in Eşref ve Serdar Amir'i devre dışı bırakmak için ihanet planlarını devreye soktukları dizide, Eşref'i gözaltına alan Serdar Amir'in vurulması bölümün kilit anlarından biri oldu. Çiğdem'in kendini temize çıkarmak için Serdar Amir'e attığı iftira ile kartların yeniden dağıtıldığı Eşref Rüya'da Yunanistan'dan iş teklifi alan Nisan'ın Eşref'e yaptığı teklif hikayeye yeni bir pencere açtı. Her şeyi ve herkesi geride bırakıp birlikte yeni bir hayat kurma teklifi Eşref'i Yetimler'in başına geçmekle kendi hayatını yaşamak arasında yol ayrımına getirdi. Finalde ise Eşref'in tuttuğu adamın arayıp Rüya'yı bulduğunu söylemesiyle hem Eşref hem izleyiciler büyük bir şok yaşadı.

TÜM KATEGORİLERDE EŞREF 'TEK'

Çağatay Ulusoy'un zeybek performansıyla övgü aldığı Eşref Rüya, tüm izleyici kategorilerinde adını zirveye yazdırarak çarşamba akşamlarının tek lideri olduğunu kanıtladı. Dizi, Tüm Kişiler'de 7,20 izlenme oranı ve 23,61 izlenme payı elde etti. AB Grubu'nda 6,26 izlenme oranı ve 24,11 izlenme payına ulaşan Eşref Rüya, 20+ABC1'de ise 7,61 izlenme oranı ve 25,59 izlenme payıyla en yakın rakibini ikiye katladı.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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