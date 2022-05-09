Eşinden Ayrı Düştü! İşte İlk Açıklaması... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşinden Ayrı Düştü! İşte İlk Açıklaması...

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Eşinden Ayrı Düştü! İşte İlk Açıklaması...

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bir hafta önce tenis turnuvası için Miami'ye giden eşi Cansel Elçin'i çok özlediğini söyledi. İşte detaylar...

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bir hafta önce tenis turnuvası için Miami'ye giden eşi Cansel Elçin'i çok özlediğini itiraf etti.

City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen oyuncu, eşi Cansel Elçin'i çok özlediğini ve bu özlemin bitmesine bir gün kaldığını söyledi.

"ENGİNAR YAPACAĞIM"

Bayat, "Eşimi çok özledim. Bir hafta oldu ama çok uzun geldi bu bir haftalık süre. Mutfak alışverişine çıktım. Ona en sevdiği yemekleri hazırlayacağım. En çokta enginar yemeğini seviyor" diye konuştu.

Snob Magazin / Magazin

Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin, Tenis, Miami, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title