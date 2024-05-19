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Erkan Yolaç'ın cenaze törenine ünlü isimler katıldı

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Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde düzenlenen Erkan Yolaç'ın cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve pek çok ünlü isim katıldı. Yolaç'ın oğlu Mehmet Yolaç, babasının Türk televizyon tarihinin yaşayan son ustalarından biri olduğunu belirtti.

Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenen Erkan Yolaç'ın cenaze töreninde, taziyeleri usta sunucunun oğlu Mehmet Yolaç ile kızı Göksu Yolaç kabul etti.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İzzet Yıldızhan, Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil ve Ragıp Savaş ile sanat dünyasından pek çok kişi ve Yolaç'ın sevenleri katıldı.

Erkan Yolaç'ın oğlu Mehmet Yolaç da babasının Türk televizyon tarihinin yaşayan son ustalarından biri olduğunu belirterek, "Tabii gösterilen ilgi için babam adına büyük gurur duyuyorum.

Türkiye'nin yetiştirdiği, sevgi veren ve alan, çok emek veren bir ustayı kaybettik. Yolu ışıklarla dolsun. En güzel günler, en güzel geceler sizinle olsun." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşınan Yolaç'ın cenazesi, Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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