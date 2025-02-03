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Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu

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Emily in Paris dizisinin başrol oyuncusu Lily Collins ve yönetmen eşi Charlie McDowell, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu. Çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla taşıyıcı anneye duydukları minnettarlığı dile getirdi.

Emily in Paris dizisinin yıldızı Lily Collins ile yönetmen eşi Charlie McDowell taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu. Lily Collins'in bu hamlesi sosyal medyayı salladı.

Lily Collins ile yönetmen Charlie McDowell, 2021 yılında evlenmişti. Ünlü çift, sosyal medyadan yaptıkları son paylaşımla herkesi şoke etti.

Lily Collins ile Charlie McDowell, sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımda, bebeklerinin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini ve ona Tove Jane adını verdiklerini açıkladılar.

TAŞIYICI ANNEYE TEŞEKKÜR

Collins ve McDowell, minik kızlarına duydukları sevgiyi, "Muhteşem taşıyıcı annemize ve bu yolda bize destek olan herkese olan şükran duygumuzu anlatmaya kelimeler asla yetmez. Seni dünyalar kadar seviyoruz" diyerek dile getirdi.

Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu

"TAŞIYICI ANNE UZMANI OLMAMAK NORMALDİR"

McDowell, ayrıca gelen yorumlar ve mesajlara şu yanıtı verdi:

"Tüm nazik mesajlarınız ve sevgileriniz için teşekkür ederim. Çok mutluyuz ve çok minnettarız. Taşıyıcı annelik ve bebek sahibi olma yolumuz hakkındaki kaba mesajlara gelince- taşıyıcı annelik uzmanı olmamak normaldir. Birinin çocuk sahibi olmak için neden taşıyıcı anneye ihtiyacı olabileceğini bilmemek normal. Ne düşünürsen düşün, bir taşıyıcı annenin motivasyonlarını bilmemek normaldir. Ve dünyaya nefret dolu sözcükler saçarak daha az zaman harcamak normal, özellikle de insanların hayatına çok fazla sevgi getiren güzel bir kız bebek için. Şimdilik bu kadar çünkü az önce kaka yaptı ve bezini değiştirmem gerekiyor"

Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUfuktaki Umut:

tasiyici anne dedikleri o çocuğun gerçek annesi oluyor, üvey anne ise belkide hiç bir zaman cocugu gerçek bir anne şefkati ile sevemeyecek

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
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