Eda Taşpınar Yeni Pozuyla Yine Gündem Oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son paylaşımı Instagram tarafından pornografik bulunmuş ve sosyetik güzele uyarı gelmişti.

Eda Taşpınar'ın yeni paylaşımı yine gündem oldu. Panama'da kumsalda bikinili fotoğrafını paylaşan sosyetik güzelin bu pozu da dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

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