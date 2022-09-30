Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ebru Akel: Güzel Olmaya Çalışmaktan Sıkılıyorum

Magazin Haberleri

Ebru Akel: Güzel Olmaya Çalışmaktan Sıkılıyorum

Başarılı sunucu Ebru Akel'le Fatih Ürek, Aris - Ezgi Doğan Bosphorus güzellik merkezinin açılışında buluştu. Açılışın yıldızı Ebru Akel'in sevimli köpeği "Pepper"dı.

Aris – Ezgi Doğan'ın 66. Şubesinin açılışına sevimli köpeğiyle açılışa renk katan Ebru Akel, her kadının morali bozuk olduğunda güzellik merkezlerinde terapi gördüğünü dile getirdi.

"KENDİMLE İLGİLENMEKTEN SIKILIYORUM"

Yıllardır Türkiye'nin en bakımlı ve şık kadınlarından biri olma unvanını elinde bulunduran Ebru Akel açılışta yaptığı itirafta, "Güzel olmaya çalışmaktan ve kendimle ilgilenmekten sıkıldığım zamanlar oluyor" dedi.

"SEYİRCİ BENİ TANIYAMAYACAK"

Açılışa katılan isimlerden Fatih Ürek bir sinema filmi hazırlığında olduğunu dile getirirken, "Değişik bir komedi filmi geliyor. Seyircinin beni tanımayacağı bir şekilde karşılarında olacağım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Fatih Ürek Ezgi Doğan Ebru Akel Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title