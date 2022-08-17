Doğukan Manço'dan 2 kere mücadele ettiği Survivor için tepki çekecek sözler: Son zamanlarda lunapark gibi

Başarılı şarkıcı Doğukan Manço, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk olarak hakkında merak edilenleri anlattı. Hayatı boyunca çok aksilikler yaşadığını söyleyen Manço, "Dönüm noktam" dediği Survivor'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DJ ve prodüktör Doğukan Manço, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Kariyerindeki ve drift motor sporuna olan ilgisinden bahseden Manço, iki kere mücadele ettiği Survivor hakkında da konuştu.

Manço, Melis Yaşar'ın "Ara verdiğin 4 yıl boyunca ne yaptın?", "YouTube kanalın nasıl gidiyor?", "Barış Manço nasıl bir babaydı?", "Survivor nasıl geçti?", "Survivor All Star'dan teklif geldi mi?", "Hayatınızın dönüm noktası nedir?", "Hayal kırıklığına uğradınız mı?" ve "Zeynep Bastık'a tepkinizle ilgili ne söylemek istersiniz?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.