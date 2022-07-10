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Doğukan Manço'ya Nazar Değdi!

Snob Magazin - Magazin
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Doğukan Manço'ya Nazar Değdi!

1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden usta sanatçı Barış Manço'nun büyük oğlu, DJ ve prodüktör Doğukan Manço, bu cuma günü yeni projesi 'Ben Adam Olmam'ın yayınlanmasının hemen ardından hasta oldu.

Ateşi 38.8'e kadar çıkan Doğukan Manço, üzücü haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle şu notu düşerek paylaştı:

"Bayram tüm işlerimiz iptal, üzgünüm. Yeni klibimiz çıktı ama nazar ile birlikte."

Şarkının hazırlık sürecinde de birçok aksaklıkla karşılaştığını belirten 41 yaşındaki müzisyen, hasta olmasına şaşırmadığını ve kendisine nazar değdiğini söyledi.

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