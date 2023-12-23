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Diva Bülent Ersoy, Fahrettin Aslan ile üç yıl aşk yaşadıklarını itiraf etti

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Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yıllar sonra bir araya gelen Diva Bülent Ersoy, YouTube'da 'Dünya Güzellerim' adlı programı sunmaya başladı. Programın üçüncü bölümünde Fahrettin Aslan ile yaşadığı aşkı itiraf eden Ersoy, ilişkilerinin üç yıl sürdüğünü söyledi.

Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yıllar sonra bir araya gelen Diva Bülent Ersoy YouTube'da "Dünya Güzellerim" adlı programı sunmaya başladı.

'FAHRETTİN ASLAN' İTİRAFI!

Bülent Ersoy, programın üçüncü bölümünde 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan, 2005'te hayatını kaybeden Fahrettin Aslan ile itirafıyla gündeme geldi.

Ersoy, daha önce yaptığı açıklamada, "Fahrettin Bey, beni iyiliğim için çok dövdü" demişti.

AŞK YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ

İzleyiciden büyük ilgi gören programda Bülent Ersoy, Fahrettin Aslan ile aşk yaşadığından bahsetti. Ünlü sanatçı Ersoy, ilişkilerinin üç yıl sürdüğünü itiraf etti. Safiye Soyman da bu itiraf sonrası, "Bunu bilmiyordum" yanıtı verdi.

Bülent Ersoy: Fahrettin Aslan ile üç yıl aşk yaşadık

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Fahrettin Aslan Safiye Soyman Bülent Ersoy Ünlüler Televizyon Müzik Magazin Güncel Haberler

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