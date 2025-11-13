Haberler

Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti

Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti
Güncelleme:
ABD'li rapçi Sean "Diddy" Combs'un tahliye tarihi bilinmeyen bir nedenle bir ay ertelendi. Basına yansıyan iddialara göre Combs'un hapishanede kaçak içki içtiği ve izinsiz üçlü telefon görüşmesi yaptığı ileri sürüldü. Ancak temsilcileri tüm iddiaları yalanladı.

  • Sean "Diddy" Combs'un tahliye tarihi 8 Mayıs 2028'den 4 Haziran 2028'e ertelendi.
  • Sean "Diddy" Combs'un Fort Dix Cezaevi'nde kaçak içki tüketimi ve izinsiz telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.
  • Sean "Diddy" Combs'un temsilcileri, alkolle yakalandığı iddialarını reddetti.

ABD'li ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs, hakkındaki suçlamalar nedeniyle New Jersey'deki Fort Dix Federal Cezaevi'nde dört yıllık hapis cezasını çekiyor. Normal şartlarda 8 Mayıs 2028'de tahliye edilmesi beklenen Combs'un çıkış tarihi resmi kayıtlara göre 4 Haziran 2028'e ertelendi.

Yetkililer, bu değişikliğin neden yapıldığına dair bir açıklama yapmazken, federal cezaevlerini yöneten kurumun basın birimine de ABD'deki hükümet kapanması nedeniyle ulaşılamadığı bildirildi.

HAPİSHANEDE İHLAL İDDİALARI BASINA YANSIDI

Amerikan medyasında yer alan bazı iddialara göre, Combs'un Fort Dix Cezaevi'ne 30 Ekim'de nakledilmesinden bu yana birkaç disiplin olayı yaşandığı öne sürüldü.

TMZ'nin haberine göre ünlü rapçi, gazoz, şeker ve elmanın fermente edilmesiyle hazırlanan kaçak bir içki karışımını tüketirken yakalandı. Ayrıca Combs'un izinsiz bir üçlü telefon görüşmesi gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu iddialar, sosyal medyada ve ABD basınında geniş yankı uyandırdı.

TEMİLCİLERİ İDDİALARI REDDETTİ

Sean Combs'un ekibi, ortaya atılan tüm suçlamaları kesin bir dille yalanladı. Combs'un resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, "Bay Combs'un alkolle yakalandığı yönündeki iddialar tamamen yanlıştır. Şu anda tek odağı kendisinin en iyi hâline gelmek ve ailesine dönmektir." denildi.

Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti

CEZAYI NEDEN UZATTIKLARI HENÜZ BİLİNMİYOR

Cezaevi yönetiminin tahliye tarihini neden değiştirdiğine dair bir gerekçe sunulmaması soru işaretlerine neden oldu. Combs'un avukatları ve temsilcileri, sanatçının cezaevi kurallarına uyduğunu, aleyhindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Ünlü rapçinin yeniden tahliye edileceği 4 Haziran 2028 tarihine kadar Fort Dix Cezaevi'nde kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

