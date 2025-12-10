Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy evleniyor! İşte müstakbel damat

Derya Baykal'ın oyuncu kızı Derya Şensoy bir süredir meslektaşı Yağız Can Konyalı ile mutlu bir birliktelik sürdürüyordu.

İkilinin ilişkisi, 2025 Şubat'ında ortaya çıkmış; Şensoy, daha önce dört yıllık birliktelik yaşadığı iş insanı Celal Can Algül ile yollarını sessizce ayırdıktan sonra Konyalı ile aşk yaşadığını Atina tatilinden paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda birlikte katıldıkları bir davette boy farkları nedeniyle sosyal medyada gündem olan çift, bu kez sürpriz bir haberle konuşuluyor.

Yağız Can Konyalı, hazırladığı romantik sürprizle Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan Şensoy, sevgilisinin jestiyle duygusal anlar yaşadı. Ünlü çift, bu özel anı pasta keserek kutladı.