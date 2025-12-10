Haberler

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy evleniyor! İşte müstakbel damat

Güncelleme:
Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy evleniyor. Ünlü oyuncu sevgilisi Yağız Can Konyalı'dan evlilik teklifi aldı. Mutluluklarını pasta keserek kutlayan çifte tebrik mesajları yağdı.

  • Derya Baykal'ın oyuncu kızı Derya Şensoy, meslektaşı Yağız Can Konyalı ile evleniyor.
  • Yağız Can Konyalı, Derya Şensoy'a evlilik teklif etti.
  • Derya Şensoy, Yağız Can Konyalı ile 2025 Şubat'ında ilişkisini duyurmuştu.

Derya Baykal'ın oyuncu kızı Derya Şensoy bir süredir meslektaşı Yağız Can Konyalı ile mutlu bir birliktelik sürdürüyordu.

İkilinin ilişkisi, 2025 Şubat'ında ortaya çıkmış; Şensoy, daha önce dört yıllık birliktelik yaşadığı iş insanı Celal Can Algül ile yollarını sessizce ayırdıktan sonra Konyalı ile aşk yaşadığını Atina tatilinden paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda birlikte katıldıkları bir davette boy farkları nedeniyle sosyal medyada gündem olan çift, bu kez sürpriz bir haberle konuşuluyor.

Yağız Can Konyalı, hazırladığı romantik sürprizle Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan Şensoy, sevgilisinin jestiyle duygusal anlar yaşadı. Ünlü çift, bu özel anı pasta keserek kutladı.

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRealist:

Yunanların haberini niye yapıyorsunuz... Yunan medyası bizim Türk sanatçıların haberini yapıyormu ?

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

ne haberi yapalım. bebek katili aponun kurucu önder ilan edildiği haberini mi yapalım.yoksa meclise davet haberini mi yapalım.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title