Adliye koridorlarında başlayan aşk mutlu bir yuvaya dönüştü

Denizli Barosuna bağlı başarılı avukatlardan Batuhan Besalet Karan ile Betül Demiröz, görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Denizli'de Ceza Hukuku alanındaki dosyalara olan hakimiyetiyle tanınan Batuhan Besalet Karan ile meslektaşı Betül Demiröz'ün nikahına, sevenleri ve meslektaşları yoğun ilgi gösterdi. Muhteşem bir mekanda gerçekleşen düğünde konuklar, gönüllerince eğlenceli anlar yaşadı. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, davetliler de bu özel günde onları yalnız bırakmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı