Demet Akbağ 15 yıl sonra tiyatro sahnesine çıktı, usta sanatçılar oyunu ön sıradan izledi

Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl aradan sonra yazdığı Aydınlıkevler-Babaannem Amerikaya Savaş Açtı isimli tiyatro oyunu, dün akşam ilk kez sahnelendi. Oyununun başrolünde yer alan Demet Akbağ ise 15 yıllık aranın ardından sahneye çıktı.

4 BAŞARILI İSMİ OYUNU ÖN SIRADAN İZLEDİ

Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı oyun 'Aydınlıkevler - Babaannem Amerika'ya Savaş Açtı' gösterimine ünlü isimler akın etti. Tiyatro galasına gelen Metin Akpınar, Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Yılmaz Erdoğan oyunu ön sıradan izledi. 4 başarılı ismin aynı karede yer aldığı fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.

OYUNU ZAFER ÇİKA'YA ARMAĞAN ETTİLER

Anlamlı gecede konuşan Yılmaz Erdoğan, oyunu Demet Akbağ'ın 2019 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'ya armağan ettiklerini söyledi.