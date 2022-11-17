Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kaya ile ilgili yıllar önce yaptığı teklifi yineledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için gittiği Endonezya ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SÖYLEDİĞİ PARÇALAR HAKİKATEN UNUTULMAZDI"

Erdoğan, daha sonra gazetecilerin "Bugün sizin de sevdiğiniz, şiirlerini çok da duygulu, güzel seslendirdiğiniz Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümü. Aynı zamanda sizin özel bir bağınızın olduğunu bildiğimiz Ahmet Kaya'nın da vefatının 22. yılı. Haklarında ne söylemek istersiniz?" sorusunu da yanıtladı. Cumhurbaşkanı, "Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İki gün önce de Ahmet Kekeç kardeşimin vefat yıldönümüydü. Onu da rahmetle anıyorum. Tabii Sezai Karakoç zaten sürekli olarak şiirlerini okuduğumuz, terennüm ettiğimiz bir üstadımız. Ahmet Kaya da ben cezaevine girerken Yedikule'de Kazlıçeşme'de yapılan programa gelmişti. Bu anlamlı günümüzde onun orada yaptığı konuşma, söylediği parçalar hakikaten unutulmazdı." dedi.

"NAKLİ KUBUR TEKLİFİMİZ HALA MASADADIR"

Daha önce Kaya'nın mezarının Fransa'dan Türkiye'ye getirilmesine ilişkin teklifini yineleyen Erdoğan, "Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa'dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor 'niye öyle diyorsun' diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum. Normal zamanda 'Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle…' Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa'da seveni olmaz." ifadelerini kullandı.