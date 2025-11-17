Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi

Güncelleme:
Hasan Can Kaya'nın programında bir seyirciye Hz. İsa üzerinden yaptığı espri, kısa sürede tartışma konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, komedyeni sert ifadelerle eleştirerek "din ve peygamberlerle alay edilemeyeceğini" vurguladı.

Hasan Can Kaya'nın programında bir seyirciye Hz. İsa üzerinden yaptığı espri tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak ünlü komedyene sert ifadelerle tepki gösterdi.

KAYA'NIN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Hasan Can Kaya, programına katılan bir seyirciye hitaben yaptığı espriyle gündeme geldi. Kaya, seyircinin görünüşü üzerinden, "Sen, Hz. İsa EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş gibi görünüyorsun. İnsanlığı selamlamak ister misin?" ifadelerini kullandı. Seyircinin Kaya'nın yönlendirmesiyle ayağa kalkıp kollarını açması üzerine komedyen bu kez salona dönerek: "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi." sözlerini söyledi. Bu anların yer aldığı görüntü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, tepkiler de beraberinde geldi.

OKTAY SARAL'DAN SERT ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, söz konusu görüntüyü alıntılayarak Hasan Can Kaya'ya sert ifadelerle tepki gösterdi. Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Saral'ın açıklaması kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

