ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Chris Isaak 2026'da İstanbul'da sahne alacak

Güncelleme:
Rock müziğin efsane ismi Chris Isaak, 20 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. Konserinde ünlü eserlerini seslendirecek.

Rock'n roll müziğin dünyaca ünlü ismi Chris Isaak, 20 Haziran 2026'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı "Epifoni 10. Yıl Konserleri" serisi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. 40 yılı aşkın kariyerinde 13 stüdyo albümüne imza atan, platin plak sahibi ve Grammy adayı Chris Isaak, konserde "Wicked Game", "Baby Did a Bad, Bad Thing" ve "Blue Hotel" gibi sevilen eserlerini seslendirecek.

Şarkıları "Eyes Wide Shut", "True Romance", "Blue Velvet" ve "Wild at Heart" gibi kült filmlerde de yer alan Isaak, aynı zamanda sinema ve televizyon dünyasındaki çalışmalarıyla da tanınıyor.

Americana Honors tarafından "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen ve Spotify'da 1,3 milyar dinlenme sayısına ulaşan sanatçının konser biletleri, Biletinial platformu üzerinden satışa sunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
