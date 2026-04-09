Haberler

Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Çelik, Konya konseri sonrası bir mahalde markete giderek borç defterindeki ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Sanatçının bu davranışı sonrası esnafın dükkânın kapısına astığı not dikkat çekti.

  • Çelik, Konya'daki konserinin ardından bir markette veresiye defterinde borcu bulunan vatandaşların borçlarını ödedi.
  • Marketin kapısına 'Sanatçı Çelik bey borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok' yazan bir not asıldı.
  • Çelik'in bu hareketi sosyal medyada beğeni topladı ve övgü dolu yorumlar aldı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çelik, Konya’daki konserinin ardından yaptığı anlamlı hareketle takdir topladı. Ünlü şarkıcı, bir mahalde markete uğrayarak veresiye defterinde borcu bulunan vatandaşların borçlarını kapattı. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Çelik’in davranışı kısa sürede gündem oldu.

BORÇ DEFTERİNDEKİ BORÇLARI TEK TEK ÖDEDİ

İddiaya göre Çelik, konser sonrası uğradığı markette borç defterini inceleyerek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Ünlü sanatçının bu jesti hem esnafı hem de mahalle sakinlerini duygulandırdı.

ESNAFTAN DİKKAT ÇEKEN NOT

Sanatçının dükkândan ayrılmasının ardından marketin kapısına asılan not da sosyal medyada paylaşıldı. Notta, "Sanatçı Çelik bey borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Çelik’in bu davranışı sosyal medyada da büyük beğeni toplarken birçok kullanıcı sanatçının duyarlılığına övgü dolu yorumlar yaptı. Ünlü şarkıcının bu hareketi, sanat dünyasında örnek davranışlar arasında gösterildi.

Musa Can Çayan
Haberler.com
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

İran, barış masasında yer alacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

ARSLANOGLU Hakan:

iyilik güzel ama iyiliğin reklamı olmaz. iyilik Allah rızasını kazanmak için yapılır. Allah bilsin yeter.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
şenol ziya yıldırım:

Allah razı olsun.Gönlünüzde hep kalsın baharlar....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı