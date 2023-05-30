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Canım Annem 302. Bölüm Fragmanı

Magazin Haberleri

Bir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de! Canım Annem 302. Bölüm Fragmanı Yapım: Stellar Yapım ve Saran Studios

Canım Annem 302. Bölüm Fragmanı

Bir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de!

Yapım: Stellar Yapım ve Saran Studios

Oyuncu Kadrosu

Cemre : Selin Sezgin

Murat: Erol Gedik

Zeynep: Gece Işık Demirel

Melek: Dilara Büyükbayraktar

Rüstem: Emin Önal

Sümbül: Belma Mamati

Hatice: Funda Eskioğlu

Adil: Metin Yıldırım

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Canım Annem Resmi Instagram Hesabı

https://www.instagram.com/canimannemofficial/

Canım Annem Resmi Facebook Sayfası

https://www.facebook.com/canimannemtv/

Canım Annem Resmi TikTok Hesabı

https://www.tiktok.com/@canimannemtv

Canım Annem Resmi Twitter Hesabı

https://twitter.com/canimannemtv

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Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

Canım Annem Murat Erol Cemre Magazin Haberler

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