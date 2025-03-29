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Can Yaman, Mısır'da peynir markasının reklam yüzü oldu

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Erkenci Kuş dizisi ile ün salan Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip. Yerli ve yabancı seveni çok olan Yaman, geçtiğimiz senelerde aldığı bir kararla yurtdışına yerleşti ve kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Son olarak bir peynir markasının reklamında kamera karşısına geçen Yaman'ın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede etkileşim aldı.

Bir dönemler Türkiye'nin popüler isimlerinden biri olan oyuncu Can Yaman, uzun zamandır hayatına yurtdışında devam ediyor. Yaşamı gibi kariyerini de İtalya'da sürdüren Can Yaman, son olarak Mısır'da bir peynir markasının reklam yüzü oldu. Reklam filmlerindeki yaşananlar, sosyal medyada viral oldu. TV8'deki Gel Konuşalım programına göre; oyuncunun oynadığı peynir reklamı sonrası markanın ürünlerinin satış rekorları kırdığı iddia edildi.

Can Yaman, Mısır'da peynir markasının reklam yüzü oldu

INSTAGRAM HESABI AÇTI

Sosyal medyanın kendisine faydadan çok zarar getirdiğini ve yaptığı işlere konsantrasyonunu etkilediğini düşünen Can Yaman geçtiğimiz sene 11 milyon takipçisi olan Instagram hesabını kapatmıştı. Yaman, sürpriz bir kararla Instagram'a geçtiğimiz aylarda tekrar geri döndü. Sıfırdan hesap açan Yaman'ın kullanıcı profili kısa süre içerisinde 200 binin üzerinde takipçiye ulaşmıştı.

Can Yaman, Mısır'da peynir markasının reklam yüzü oldu
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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