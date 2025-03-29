Can Yaman, Mısır'da peynir markasının reklam yüzü oldu

Bir dönemler Türkiye'nin popüler isimlerinden biri olan oyuncu Can Yaman, uzun zamandır hayatına yurtdışında devam ediyor. Yaşamı gibi kariyerini de İtalya'da sürdüren Can Yaman, son olarak Mısır'da bir peynir markasının reklam yüzü oldu. Reklam filmlerindeki yaşananlar, sosyal medyada viral oldu. TV8'deki Gel Konuşalım programına göre; oyuncunun oynadığı peynir reklamı sonrası markanın ürünlerinin satış rekorları kırdığı iddia edildi.

INSTAGRAM HESABI AÇTI

Sosyal medyanın kendisine faydadan çok zarar getirdiğini ve yaptığı işlere konsantrasyonunu etkilediğini düşünen Can Yaman geçtiğimiz sene 11 milyon takipçisi olan Instagram hesabını kapatmıştı. Yaman, sürpriz bir kararla Instagram'a geçtiğimiz aylarda tekrar geri döndü. Sıfırdan hesap açan Yaman'ın kullanıcı profili kısa süre içerisinde 200 binin üzerinde takipçiye ulaşmıştı.