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Çağlar Ertuğrul "Prens" dizisinden alacağı ücreti bağışlayacak

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Çağlar Ertuğrul, "Prens" dizisinden alacağı ücreti Koruncuk Vakfı'na bağışlama kararı aldığını duyurdu.

"Teşkilat", "Kalpazan", "Benim için üzülme", "Dağ" gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, son olarak "Prens" dizisinde hayat verdiği "Kaptan Van Dijk" karakteriyle adından söz ettirdi. Koruncuk Vakfı'nın 45'inci Yıl Balosu'nda eğitime ve vakıfa katkılarından dolayı teşekkür plaketi alan ünlü oyuncu, burada yaptığı duyuruyla alkış topladı.

DİZİDEN ALDIĞI ÜCRETİ BAĞIŞLAYACAK

Baloda Prens'in 3'üncü sezonundan alacağı ücretin tamamını Koruncuk Vakfı'na bağışlayacağını açıklayan Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç zamandır hazırladığım bir şeyden bu gecenin hayrına bahsetmek istiyorum. Yaptığım işler ne kadar şanslıyım ki hem çocuklar hem de herkes tarafından seviliyor. En son Prens dizimizde korsan rolünü sevdiler. Geçen gün hatta 5 yaşında bir kız çocuğuyla bir sahne çekiyorduk. Prens'in şarkısı dilindeydi. Ben de bunun müjdesini vereyim; Prens'in 3'üncü sezondan alacağım ücreti vakfa bağışlıyorum."

Çağlar Ertuğrul
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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