Burun Estetiği Yaptırdı!

Burnundaki bandajlar ve göz altı morlukları ile dikkat çeken Hatice Gönül, bu şekilde objektiflere yansıyınca basın mensuplarına sitem edip "Bu şekilde çektiniz bari kötü bir haber yazmayın" diyerek ricada bulundu.

HATİCE GÖNÜL KİMDİR?

Hatice Gönül, milli futbolcu ve şu sıralar Ç.Rizespor forması giyen Gökhan Gönül'ün eşidir.

Çiftin, Kuzey ve Baran adında iki oğlu bulunuyor.

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