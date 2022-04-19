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Burun Estetiği Yaptırdı!

Snob Magazin - Magazin
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Burun Estetiği Yaptırdı!

Milli futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, önceki gün Fulya'da erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Kliniğe giden Gönül'ün burun estetiği yaptırdığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Burnundaki bandajlar ve göz altı morlukları ile dikkat çeken Hatice Gönül, bu şekilde objektiflere yansıyınca basın mensuplarına sitem edip "Bu şekilde çektiniz bari kötü bir haber yazmayın" diyerek ricada bulundu.

HATİCE GÖNÜL KİMDİR?

Hatice Gönül, milli futbolcu ve şu sıralar Ç.Rizespor forması giyen Gökhan Gönül'ün eşidir.

Çiftin, Kuzey ve Baran adında iki oğlu bulunuyor.

Snob Magazin / Magazin

Gökhan Gönül, Hatice Gönül, Milli, Magazin, Haberler

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