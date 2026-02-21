Haberler

Burak Yörük ile Erdem Şanlı sette dans etti

Burak Yörük ile Erdem Şanlı sette dans etti Haber Videosunu İzle
Burak Yörük ile Erdem Şanlı sette dans etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncuları Burak Yörük ve Erdem Şanlı, çekim arasında Alizade'nin Stop Smoking şarkısıyla eğlendi. Gamze Süner Atay'ın da katılımıyla sette neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz dizisinin yoğun çekim temposuna kısa bir ara veren ekip, müzik açınca kendini ritme bıraktı. Burak Yörük ve Erdem Şanlı'nın dans ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

İkilinin enerjisine bir süre sonra Gamze Süner Atay da katılınca sette kahkaha ve tempo iyice arttı. O anlar sosyal medyada da ilgi gördü.

Burak Yörük ile Erdem Şanlı sette dans etti

Dizinin dramatik sahneleriyle ekrana gelen oyuncuların kamera arkasındaki neşeli halleri ise izleyenleri şaşırttı.

DAHA ÖNCE DE AYNI DİZİDE ROL ALMIŞLAR

TRT 1 ekranlarının Trabzon'da çekilen iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz'in başrolleri Burak Yörük ve Erdem Şanlı'nın, 2021 yılında NOW TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği 11 Şubat 2026 tarihinde izleyiciler tarafından fark edilerek sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
'Savcıyım' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

"Savcıyım" diyen kadının asıl mesleği ortaya çıktı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Otobüste 'Savcıyım' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi

"Savcıyım" deyip yolcuları tehdit eden kadın için düğmeye basıldı
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
İstanbul'da korkutan tablo! Susuzluk riski giderek büyüyor

İstanbul'da korkutan tablo! Risk çok büyük