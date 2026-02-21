Burak Yörük ile Erdem Şanlı sette dans etti

Taşacak Bu Deniz dizisinin yoğun çekim temposuna kısa bir ara veren ekip, müzik açınca kendini ritme bıraktı. Burak Yörük ve Erdem Şanlı'nın dans ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

İkilinin enerjisine bir süre sonra Gamze Süner Atay da katılınca sette kahkaha ve tempo iyice arttı. O anlar sosyal medyada da ilgi gördü.

Dizinin dramatik sahneleriyle ekrana gelen oyuncuların kamera arkasındaki neşeli halleri ise izleyenleri şaşırttı.



DAHA ÖNCE DE AYNI DİZİDE ROL ALMIŞLAR

TRT 1 ekranlarının Trabzon'da çekilen iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz'in başrolleri Burak Yörük ve Erdem Şanlı'nın, 2021 yılında NOW TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği 11 Şubat 2026 tarihinde izleyiciler tarafından fark edilerek sosyal medyanın gündemine oturdu.