Bülent Ersoy'un Villası Orman Yangınında Tehlikede

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Antalya'da devam eden orman yangınlarından biri, ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un villasına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ersoy'un villa içinde korku yaşadığı ve durumu iyi olduğu bildirildi.

1) ANTALYA'DA ALEVLER BÜLENT ERSOY'UN VİLLASINA DA SIÇRADI

Antalya'da 4 orman yangın kontrol altında, 2'sine müdahale sürüyor (10)

ALEVLER BÜLENT ERSOY'UN VİLLASINA DA SIÇRADI

Antalya'da 9 Ağustos'ta sahne alacak olan sanatçı Bülent Ersoy'un, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'ndeki villasına da alevler sıçradı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı öğrenildi. Danışman Arzu Acay ve Elnur Can, sanatçının yardımına koşarken, Bülent Ersoy'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Arzu Acay, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva'mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler" dedi. Diğer yandan villanın yangın nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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