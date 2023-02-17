Bruce Willis... HASTALIĞI İLERLEDİ, 'DEMANS TEŞHİSİ KONULDU!

Bruce Willis'e FTD olarak bilinen en yaygın bunama teşhisi konduğunu kızı Rumer Willis açıkladı.

TMZ'nin haberine göre;

Willis ailesinden yapılan açıklamada '2022 baharında Bruce'un afazi teşhisini açıkladığımızdan beri, Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha spesifik bir tanıya sahibiz: frontotemporal demans (FTD olarak bilinir).

Ne yazık ki iletişimle ilgili zorluklar, Bruce'un karşı karşıya olduğu hastalığın belirtilerinden yalnızca biri. .

Acı verici olsa da, sonunda net bir teşhise sahip olmak rahatlatıcı' denildi.

BRUCE WILLIS'İN HASTALIĞI NE?

Büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu.

Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı.

Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.

Aileden yapılan açıklamayla hastalığın ilerlediği ve demans ( Bunama) teşhisi konduğu ortaya çıkmış oldu.